NAJLEPŠA LJUBAVNA PRIČA IKADA Spasao je sigurne smrti u Aušvicu, proslavljaju 71. Dan zaljubljenih

Edit je zapala za oko tada 23-godišnjem Džonu na igranci kojom su proslavljali oslobađanje.

Par se venčao 1946. godine, a imaju i dvoje dece, sedam unučadu i pet praunučadi.

Auschwitz survivor spends 71st Valentine's Day with soldier who rescued her https://t.co/4r3WZLQswr via @MetroUK