ONI SU BILI SIMBOL OTPORA HITLERU: Ovo je priča o bratu i sestri kojima je firer odrubio glavu!

Ipak, vredan je spomena kao jedan od retkih glasova protiv Hitlera u samoj Nemačkoj.

Neke od ključnih osoba bili su Hans i Sofi Škol, brat i sestra koji su kao studenti u Minhenu odlučili da ustanu protiv diktatorskog režima Adolfa Hitlera. U posleratnoj nemačkoj njih dvoje su postali simbol otpora Hitleru, a njihova hrabrost se graničila s ludošću.

Osamnaestog februara ratne 1943. brat i sestra su po Minhenu delili letke protiv Hitlera. Naravno, Gestapu, koji je imao brojne doušnike, nije bio problem da do njih dođe. Režim ništa nije želeo da prepusti slučaju. Do 22. februara, u samo četiri dana, režim ih je osudio na smrt. Na današnji dan 1943. su pogubljeni. Hans je imao 25 godina, a Sofi 22.

Iako potpuno minoran pokret otpora, slučaj pokreta "Bela ruža" na simboličnom nivou pokazuje da je ipak bilo ljudi u Nemačkoj koji nisu podnosili Hitlera.

"Neko, nakon svega, treba da krene. Ono što smo mi pisali i govorili, to mnogi misle. Ipak, nemaju dovoljno hrabrosti da dignu glas", na sudu je rekla Sofi Škol, znajući da je ne čeka ništa dobro.

Sofi i njen brat Hans, kao i njihov prijatelj Kristof Probst, 22. februara su proglašeni krivim i osuđeni na smrt. Pogubljeni su istog dana u zatvoru, giljotinom im je odrubljena glava.

"Kako možemo očekivati da će pravednost prevladati kad je svima teško da celog sebe daju za pravedni cilj? Kakav lep dan, a ja moram ići. Ipak, moja smrt vredi ako će to probuditi hiljade drugih na akciju", pred smrt je rekla Sofi Škol. Obezbeđenje će kasnije ispričati kako se hrabro držala.

