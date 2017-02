TRAŽI SVOJA PRAVA: Evo zašto bivši vlasnik Hitlerove rodne kuće tuži državu

Donji dom austrijskog parlamenta usvojio je u decembru prošle godine regulativu o obaveznoj kupovini zgrade u kojoj je rođen nacistički lider Adolf Hitler u gradu Braunau am In.

- Dobili smo tužbu vlasnika. Vlasnik pokušava da ospori ustavnu valjanost zakona - rekao je portparol Ustavnog suda, dodajući da se ovakvi slučajevi rešavaju za nekoliko meseci.

