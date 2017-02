OVAKVU ČITULJU JOŠ NISTE VIDELI: Evo šta su napisali o pokojniku

Naime, u čitulji piše da je Čarping "ostavio dvoje nerazrešene dece i ostale žrtve poput bivše žene, rodbine, prijatelja, suseda, poznanika, doktora, medicinskog osoblja, ali i običnih stranaca". U nastavku stoji da je "smrt stigla 29 godina kasnije i da je Lesli živeo duže od zasluženog".

Još kao mladić je brzo postao primer lošeg roditelja u kombinaciji s duševnom bolesti i potpunoj posvećenosti opijanju, drogiranju i zavođenju drugih žena. Zlostavljao je vlastitu porodicu.

