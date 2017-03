SAD PRIZNALE KRIVICU ZA SMRT 42 CIVILA U SIRIJI: Ciljali smo Al Kaidu, slučajno smo pogodili džamiju

Dozens killed in ‘suspected US strike’ on Aleppo mosque (GRAPHIC VIDEO) https://t.co/gRmCyqqWxW pic.twitter.com/8fi2pdfiPc

">March 17, 2017

"Nismo gađali džamiju, ali zgrada koju smo gađali, u kojoj se održavao sastanak al Kaide je 15 metara udaljena od džamije", izjavio je portparol američke Centralne komande Kolonel Džon Tomas.

Prema njegovim rečima, američke snage su izvele vazdušni napad na mesto gde se al Kaida sastala i dodao da će komanda ispitati navode o civilnim žrtvama koje su stradale u tom napadu.

US confirms air raid, but denies targeting a mosque in northern Syria where civilian deaths were reported https://t.co/n4rQldkfcz pic.twitter.com/X8PD5G1ycQ