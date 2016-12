ŠTA NAM SPREMAJU TRAMP I PUTIN: Svet čeka zanimljiva 2017. godina - Rusi kreću na Baltik...

Turbulentna 2016. bliži se kraju, a sudeći pod događajima u međunarodnim odnosima očekuje nas i 'zanimljiva' 2017. godina. Portal Business Insider napravio je listu od 10 mogućih geopolitičkih događaja koji nas očekuju u 2017.

1. Rusija povlači nekoliko poteza protiv baltičkih država

Očekuje se veće angažovanje Moskve na Baltiku. Rusija je još u avgustu pomakla svoje rakete vrlo blizu Poljske i Litvanije, na šta je NATO odgovorio postavljanjem vojnih trupe i tenkova u baltičkim zemljama.

2. Kopnene snage napašće Raku

Foto AP

Moć Islamske države opada, a to se očekuje i naredne godine. Američki vojni lideri napominju da će trebati još dva do četiri meseca dok Mosul bude potpuno siguran. Ako grad skroz "padne", verovatno će doći do napada na Raku.

3. Novi napadi bombaša samoubica

Foto Printscreen srna

Teroristička organizacija Islamska država svakako neće mirovati iako su dobro uzdrmani. Pojačaće svoje propagandne napore kako bi regrutovali nove borce za pojedinačne napade širom sveta.

4. Asad ostaje na vlasti

Foto Reuters

Posle pada Alepa, Asad i njegove iranske i ruske pristalice su zacementirale svoju poziciju u kontroli većine istočne Sirije.

5. Trgovinski rat SAD i Kine

Foto Profimedia

Nedavna kineska zaplena podvodnog američkog drona u vodama Južnog kineskog mora zahteva odgovarajući odgovor. Etiketiranjem Kine kao manipulatora valute, započeće trgovinski rat sa Pekingom, podržavanje Tajvana, ili čak pojačanje morskih patrola oko kineskih vojnih "kompleksa" u Južnom kineskom moru, samo su neki od "alata" kojima Trampov tim može jače da kontroliše Kinu.

6. Tramp neće poništiti iranski dogovor

Predsednik Irana Hasan Rohani (Foto AP)

Umesto da poništi iranski dogovor Tramp će stvoriti gotovo 'otrovno' okruženje oko ulaganja u Iran i koristiće "meku moć" da odvrati američke kompanije i saveznike od obogaćivanje Irana.

7. ID će "zavladati" društvenim mrežama

Do kraja 2017. godine džihadisti će da povećaju svoje prisustvo na društvenim mrežama i održavati kalifat u "on-line životu".

8. Tramp i Kuba

Foto Fonet

Tramp je osudio Obamin dogovor sa Havanom, preteći da će ga poništiti ako Kuba ne pristane na bolji "dogovor". Posle smrti Kastra rekao je da se nada da će "posle dugogodišnjeg užasa, divan kubanski narod konačno živeti slobodno što i zaslužuje".

9. Ograda na američko-meksičkoj granici neće zaustaviti protok droge u SAD

Border Patrol agent charged with bribery for running drugs #InformativoOaxaca #Oaxaca #México https://t.co/qCd3tAagA6 — Informativo Oaxaca (@OaxInformativo)

">December 16, 2016

10. FARC pobunjenička grupa u Kolumbiji nestaje

Ejército de Colombia rechaza encuentro con las FARC https://t.co/p4uyrL10nJ vía @wordpressdotcom — Martha C Muñoz Nuñez (@nuez_martha)

">December 17, 2016

Kolumbija je uspela da postigne mirovni sporazum posle pola veka sukoba, a članovi pobunjeničke grupe su već počeli da menjaju FARC u isključivo političku stranku. U međuvremenu, kolumbijske kriminalne grupe se šire na područjima koje su pobunjenici napustili, negde sarađujući s FARC-ovim disidentima. Druga gerilska grupa levičarska Nacional-oslobodilačka vojska, pojačala je svoje napade želeći preuzeti teritorije koje FARC napušta.

(businessinsider.com)

http://chats.viber.com/kurir