(VIDEO) SVI DETALJI UBISTVA KOMANDANTA GIVIJA: Slavnog borca DNR likvidirale tajne službe?

Operativna komanda Donjecke Narodne Republike (DNR) je saopštila da je Givi ubijen jutros u 6 sati i 2 minuta u terorističkom napadu i istakla je da je „ovo nastavak terorističkog rata koji je pokrenula kijevska hunta protiv Donbasa".

Izvori bliski vlastima samoproglašene DNR kažu da se eksplozija dogodila u pukovnikovom radnom kabinetu, u bazi bataljona „Somali“ u Donjecku.

Istraga je u toku, a prema preliminarnim informacijama, pucano je iz reaktivnog bacača plamena „Šmelj“ — počelo je velikim požarom, a zatim je usledila snažna eksplozija. Saopšteno je da je telo već identifikovano.

Lider DNR-a Aleksandar Zaharčenko sazvao je hitan sastanak Vlade zbog terorističkog napada, a u gradu su pojačane mere bezbednosti.

Izvori iz tužilaštva DNR navode da iza tog ubistva, stoje ukrajinske obaveštajne službe, koje pokušavaju da destabilizuju situaciju u Republici, a da su one u te svrhe koristile diverzantsko-izviđačke grupe.

U Ministarstvu državne bezbednosti DNR ne isključuju da je u ubistvo komandanta bataljona „Somali“ umešan savetnik šefa Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine Zoran Škirjak, ali je on to negirao.

U tužilaštvu su rekli da će počinioci tog zločina biti „pronađeni i kažnjeni po strogim ratnim zakonima“.

Sa druge strane, niz ukrajinskih medija i blogera je za umešanost u taj događaj optužio ruske obaveštajne službe. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je opovrgao takve navode, dodajući da će „istraga pokazati ko je kriv za ubistvo“.

U Kremlju su ocenili da je taj napad izvršen radi destabilizacije situacije u Donbasu, ali su naglasili i da oni koji stoje iza takvih pokušaja neće uspeti to i da ostvare.

„Mi još ne znamo sve detalje tog ubistva, to će tek istraga pokazati, mada je moguće i da neće sve okolnosti biti razjašnjene. Ne bih želeo da spekulišem na temu ko je pucao i ko je poslao teroriste da to učine, ali obratite pažnju na ukrajinske društvene mreže na kojima svi likuju i svi čestitaju nekakvim ’ukrajinskim herojima‘ koji su ubili ’teroristu‘. U isto vreme, ukrajinski novinari i političari slave ubistvo ’teroriste‘, i govore da taj zločin nisu izvršili oni, već ruske obaveštajne službe ili čak da su oni sami na sebe pucali. Skrenuo bih pažnju na još jednu stvar — Kijev uporno naziva teroristima ljude koji žive u Donbasu, pri tome teroristički napad nije izvršen u Kijevu, već u Donjecku, pa se ovde nameće pitanje — ko je ovde terorista? Isto tako je bilo i u Odesi, svi znaju ko je izvršio taj masakr i ko je spalio protestante, a svi ukrajinski novinari i blogeri su pobednički čestitali jedni drugima, a kada je počela istraga oni su tvrdili da su demonstranti sami sebe zapalili. U tome je sva strategija kijevskog informacionog rata“, kaže za Sputnjik politikolog iz Donjecka, predsednik Centra za evroazijske studije Vladimir Kornjilov.

Komentarišući pozive Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine upućene liderima Donjecke i Luganske narodne republike Aleksandru Zaharčenku i Igoru Plotnickom da se predaju, jer bi oni „mogli da budu sledeći“, donjecki ekspert kaže da se uprkos svim opasnostima oni neće predati.

„Potpuno je jasno da opasnost postoji. Već je bilo nekoliko pokušaja atentata i na njih i na Givija i potpuno je jasno da su ukrajinski diverzanti spremali i da će spremati atentate na lidere DNR i LNR, ali tu se postavlja logično pitanje. Dobro, Ukrajina je izabrala put terorističkog rata, ali kakav ona onda ostavlja izbor liderima samoproglašenih republika?! Oni se sami neće predati. Na kraju krajeva, Kijev će takvim ponašanjem jednog dana primorati predstavnike DNR i LNR da odgovore na sličan način, a to bi moglo da izazove velike tenzije i destabilizaciju. Mislim da bi svi učesnici ’normandijskog formata‘, Tramp ili neko drugi ko ima uticaj na Ukrajinu trebalo da ubede Kijev da zaustavi terorističke napade u DNR i LNR, kako se situacija dalje ne bi pogoršavala“, zaključio je Kornjilov.

Ranije je bilo dva pokušaja atentata na komandira Givija, a krajem januara ove godine on je tokom borbi u Avdejevki lakše ranjen u nogu, ali se gotovo odmah nakon toga vratio u bataljon i nastavio da njime komanduje.

Ovo nije prvi teroristički napad u Donjecku, tokom kojeg ginu komandiri ustanika. U oktobru prošle godine je dignut je u vazduh lift, kada je poginuo komandir bataljona „Sparta“ Arsen Pavlov — Motorola, inače Givijev saborac i dobar prijatelj.

Mihail Tolstih je rođen 19. jula 1980. godine u Ilovajsku. Nadimak Givi je dobio još dok je služio vojni rok, zbog svog izgleda netipičnog za Ukrajince. Govorilo se da ima gruzijske korene, ali je on to negirao.

Givi je vojsku služio u periodu od 1998. do 2000. godine u Oružanim snagama Ukrajine, u centru za obuku „Desna“. Bio je komandir tenka. Kasnije je radio kao industrijski alpinista penjalice, a bio je i vozač kamiona u jednoj fabrici.

Odluku da uđe u redove ustanike Givi je doneo praktično odmah posle početka rata na jugoistoku Ukrajine. U početku je bio i vozač komandira poznatog pod imenom Prapor, jednog od pomoćnika bivšeg ministra odbrane DNR Igora Strelkova.

Proslavio se u borbama za Slavjansk, Ilovajsk i Donjecki aerodrom.

Vremenom je Tolstih postao jedan od najpoznatijih ustanika u samoproglašenoj DNR, a u februaru 2015. godine stavljen je na sankcioni spisak EU.

Jesenas je dobio zvanje pukovnika DNR, a više puta je i nagrađivan za hrabrost i proglašen je „Herojem Donjecke Narodne Republike“.

