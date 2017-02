TRAMP O UKIDANJU UREDBE: To je smešno!

Tramp je napisao na Tviteru da odluka "takozvanog" sudije, koja u suštini oduzima sprovođenje zakona od SAD, smešna i da će biti ukinuta.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

">February 4, 2017

Američki savezni sudija blokirao je zabranu koju je predsednik Donald Tramp uveo za putnike i doseljenike iz sedam većinski muslimanskih zemalja.

Okružni sudija u Sijetlu, u državi Vašington, Džejms Robart privremeno je sinoć blokirao izvršnu uredbu američkog predsednika Trampa, odluku koja je izazvala proteste širom SAD.

Privremena odluka sudije Robarta odnosi se na sve američke države dok traje razmatranje žalbe koju je u ponedeljak uložio tužilac Bob Ferguson, jedan od 16 javnih tužilaca američkih saveznih država koji su Trampovu uredbu nazvali "neameričkom i nezakonitom".

Nije jasno šta će se desiti s ljudima koji godinama čekaju da dobiju vizu za SAD, ali je ministarstvo za unutrašnju bezbednosti SAD uputilo interni mejl zaposlenima da odmah postupe u skladu sa presudom.

FOTO: AP

Stejt department je nevažećim proglasio oko 60.000 viza ljudima iz zemalja za koje je Tramp uveo zabranu. Odluka sudije predstavlja pobedu za države Vašington i Minesotu koje su dovele u pitanje predsedničku uredbu.

Nakon što je sudija Robart blokirao Trampovu uredbu, Bela kuća je obećala da će se boriti protiv presude koju je u saopštenju sinoć nazvala "sramnom". Naknadno objavljena verzija saopštenja nije sadržala tu reč.

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!