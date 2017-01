TRAMP: Priča o ruskom mešanju u izbore je politički lov na veštice!

Tramp je u intervjuu za Njujork tajms rekao da će danas saslušati izveštaje obaveštajnih službi o ruskim hakerskim napadima na američke političke institucije i ponovo kritikovao veliku pažnju koja se daje navodnim ruskim sajber napadima.

"Kina je, relativno nedavno, hakovala 20 miliona imena iz vlade", rekao je Tramop i dodao: "Kako da niko čak ni ne priča o tome? Ovo je politički lov na veštice".

