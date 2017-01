UNUK SADAMA HUSEINA TVRDI: Samo jedna država može da uđe u Mosul i oslobodi Irak

Mesut Torun, koji tvrdi da je unuk bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina, rođen je i odgojen u Turskoj. Ovaj 33 -godišnjak i dalje zastupa sada zabranjenju partiju Baas i njenu borbu za , kako on to naziva, "oslobođenjem" Iraka od Irana i SAD.



"Iračke vlasti su otpočele borbe za preuzimanje Mosula od militantnih boraca Islamske države i sprovode genocid na populaciji, a suočavaju se sa otporom Baasista i drugih snaga Sunita u gradu", navodi Torun.



On tvrdi da se Baasijski pobunjenici bore i protiv Islamske države i protiv Irana, SAD i šiitskih milicija u Iraku, kao i da bi jedino Turske snage trebalo da uđu u grad , kao legitimni zaštitnici sunitskog stanovništva.



"Ovo je rat za oslobođenje, borba za nezavisnost. Borimo se protiv Irana, SAD i još 60 država. Kada bi se iranske trupe povukle sa teritorije, zauzeli bismo Bagdad u roku od 48 sati", rekao je Torun.



Torunove tvrdnje, međutim, nije moguće potvrditi u Mosulu, a mnogi u Turskoj sumnjaju u priču prema kojoj je njegova pokojna majka bila udata za Udaja Huseina, najstarijeg Sadamovog sina.



Sevim Torun je tvrdila kako je posetila Irak tokom Sadamove ere i da se tada udala za njegovog sina Udaja, sa kojim se upoznala nakon što je 1982. učestvovala na takmičenju za mis Bagdada. Međutim, ona je rekla da je veza sa Sadamovim sinom, nadaleko poznatom po nasilnoj prirodi, brzo propala, pa je kada je otkrila da je trudna, odlučila da se vrati u Tursku, gde je rodila Toruna.



Iako je Sevim Torun detaljno opisala svoj brak sa Sadamovim sinom, novinari su pronašli nedoslednosti i kontradikcije u njenim tvrdnjama, a ona nije uspela da obezbedi slike sa venčanja i luksuzne ceremonije o kojoj je govorila.Ipak, Torun se i dalje drži priče da je Sadamov unuk i tvrdi da govori u ime partije Baasa, koja je vladala Irakom do invazije koju su 2003. predvodile SAD. Udaj je ubijen tokom rata, a Sadam Husein je uhvaćen i obešen 2006. godine.Torun kaže da je u kontaktu sa Baasima, za koje se zna da su i dalje aktivni u Iraku, kao i da deli njihove poglede kada je reč o stanju u zemlji. On kaže da je lider Baasa, Izet Ibrahim al Duri pružio podršku Turskoj, kao i da su njegovi rođaci bili na ulicama Istanbula tokom pokušaja julskog prevrata protiv turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Autor: Foto: Profimedia