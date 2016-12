(VIDEO) BOŽIĆ KRVAVIJI NEGO IKAD: Rekordnih 40 upucanih u Čikagu za božićne praznike

Pucnjave su počele incidentom, u kojem su na Badnje veče ubijena dva člana bandi, a završile se velikom pucnjavom na Božić, u kojoj su dva pripadnika bandi ubijena, a pet ih je ranjeno.

Seven people were shot, two of them fatally, in a mass shooting during a Christmas party in Chicago Sunday https://t.co/dKXDfM6fsD

">December 27, 2016

Policija je za vreme vikenda zaplenila 45 pištolja, što je više nego uobičajno. Iz policije su poručili da napreduju u rešavanju nekoliko slučajeva ubistava, počinjenih za vreme vikenda, dodajući da se većina nasilnih incidenata dogodila u mestima koja imaju istoriju okršaja bandi.

Rahm "The Stooge" Emanuel has to explain the Shooting gallery that Chicago has become. Democrats fail again in big cities. pic.twitter.com/uptEhTIo51