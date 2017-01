(VIDEO) TRAMP STIGAO U VAŠINGTON: Novi američki predsednik prenoćiće sa suprugom u hotelu!

On je odlučan da razdrma navike i običaje glavnog grada SAD. Milijarder s 20 miliona sledbenika na Tviteru, napustio je svoj oblakoder u Njujorku i prenoćiće u Vašingtonu, pre ulaska u Belu kuću u petak. Za taj istorijski put, pozajmiće avion iz predsedničke flote.

"Ne sumnjam da ćemo zajedno napraviti Ameriku u svoj njenoj veličini", poručio je Tramp na Tviteru. Novi republikanski predsednik danas će položiti venac na vojnom groblju Arlington, a zatim preći na drugu obalu reke Potomak do spomenika Abrahamu Linkolnu, gde se održavaju koncerti, a uveče i vatromet.

Pres.-elect Trump takes off in military plane from LaGuardia Airport to head to Washington, D.C. for Inauguration Day. pic.twitter.com/9CLQafMxgS — ABC News (@ABC)

">January 19, 2017

Dok su 2009. Bjonse, Brus Springstin, Šakira, Stivi Vonder, U2 i mnogi drugi pevali za Baraka Obamu, ovog puta je umetnika manje, a zvezde programa su kantri pevač Tobi Kit i glumac Džon Vojt.

President-elect @realDonaldTrump and family have arrived in Washington ahead of the #Inauguration https://t.co/oaitGkJcx3 pic.twitter.com/eSJSMPTRGr — The Voice of America (@VOANews)

">January 19, 2017

U utorak i sredu budući, 45. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, skoknuo je iz Njujorka i došao na nekoliko svečanih večera u Vašingtonu, posebno u čast svog potpredsednika Majka Pensa (57).

"To nije viđeno još od Endrua Džeksona", rekao je Tramp, poredeći sebe s populističkim predsednikom izabranim 1828. godine, naveo je "Njujork tajms".

Na kraju je Tramp večerao u sredu uveče i u svom novom hotelu u centru Vašingtona, nekoliko stotina metara od svog budućeg doma. Njegova zakletva, napolju, na Kapitolu, u petak u podne (17.00 GMT) - kako Ustav utvrđuje, biće prenošena na televizije širom sveta. Očekuje se kiša.

Stotine hiljada građana, i pristalica i demonstranata stižu u glavni grad, na taj demokratski ritual na kojem će biti mnogi zvaničnici, uključujući i njegovu neuspešnu demokratsku rivalku Hilari Klinton, i trojicu bivših predsednika SAD.

U sredu uveče, veseli bend pro-LGBT demonstranata igrao je ispred kuće Majka Pensa u Vašingtonu. Bivši guverner Indijane je sa svoim ultra-konzervativnim stavovima meta niza udruženja.

Donald Tramp (70), bez političkog ili vojnog iskustva, postaje predsednik zahvaljujući biračima iz radničke klase iz provincije, a namerava da okrene stranicu Obamine ere i digne u vazduh politički status kvo što je obećao da će učiniti veoma brzo.

Pošto isprati Baraka Obamu, očekuje se da će Tramp potpisati četiri ili pet saveznih uredbi u petak, kao i mnoge druge od ponedeljka da bi odmah demontirao sve što može bez čekanja na Kongres: imigracija, životna sredina, energetika, radni odnosi. Preostaje mu da završi govor za petak.

U decembru, u svom privatnom klubu u Mar-a-Lagu, na Floridi, u njegovoj "Zimskoj Beloj kući", poverio se da želi da ga inspirišu Džon F. Kenedi i Ronald Regan. Zatvoren u svojim odajama, Donald Tramp se konsultovao s nekim istoričarima, gledao snimke predsedničkih govora i dogovarao se s najbližim savetnicima.

Ali "to će biti Trampov tekst, on je taj koji ga piše, rediguje, ispravlja", tvrdi njegov portparol Šon Spajser.

Procenjeno vreme govora: oko dvadeset minuta, kako je rekao, kao i Baraka Obame 2009. godine. Odlazeći predsednik se nekom vrstom upozorenja obratio u sredu svom nasledniku, rekavši da ne namerava da se meša u normalne političke prilike, ali da neće ćutati kada se pređu "crvene linije".

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

">January 18, 2017

Jedna trećina poslanika-demokrata iz Predstavničkog doma Kongresa SAD bojkotovaće svečanost u petak. Demokrate iz Senata okreću leđa budućim ministrima Donalda Trampa, i samo nekolicina je potvrdila da će uopšte glasati u petak, kada nova vlada treba da dobije potvrdu, dok se republikanci nadaju da će sedam Trampovih ministara biti potvrđeno već prvog dana.

Naslednik Baraka Obame kasni sa sastavljanjem svoje administracije. On je tek danas imenovao poslednjeg člana svog "kabineta" - bivšeg guvernera Džordžije Sonija Perdjua za ministra poljoprivrede, a mnoga mesta su još prazna.

Petnaest ljudi čini "kabinet", a još sedam ima isti "čin". Od 21 imenovanog do danas, u njegovom malom timu su samo četiri žene, jedan Afroamerikanac i nijedan Hispanoamerikanac.

