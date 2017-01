OVAJ VOJNIK JE PRAVI SREĆNIK: Plesao sam sa Melanijom i rekao joj da je prelepa!

Američki vojnik Hose Medina, koji je plesao sa Melanijom Tramp na svečanom balu američke vojne službe, otkrio je o čemu su njih dvoje za to vreme razgovarali...

Hose Medina (29) iz Puerto Rika, koji je služio vojsku u Iraku i Afganistanu, priliku da zapleše s Melanijom Tramp nazvao je čašću.

"Bilo je neverovatno. Očito je da je velika privilegija i čast plesati s prvom damom", rekao je Medina za Insajd Edišn.

Otkrio je da mu je 46-godišnja bivša manekenka čestitala na tome što je upravo on izabran za ples.

"Pozdravila me i čestitala mi, a ja sam joj rekao da je prelepa i da ima prelepu porodicu. Na to se samo nasmejala. Trudila se da me upozna, a iza pozornice je popričala malo više sa mnom", otkrio je.

Dok su plesali, Medina ju je upitao može li da je zavrti, a ona mu je uz smešak odgovorila: "Naravno".

"Napravio sam to i svi su bili oduševljeni", rekao je Medina.

Otkrio je da je Melanija delovala pomalo nervozno kad su tek stali na plesni podijum, ali da se nakon nekog vremena opustila.

"Mislim da nije bila spremna za svu tu pažnju", kazao je.

(24sata.hr)

