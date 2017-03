(VIDEO) ŽIVI SAHRANJENI: Džihadisti imaju novu jezivu taktiku!

"Svi iz ovog kraja bežali su kada su projektili počeli da zasipaju grad i sklonili se ovde. Nisam znao da je to sklonište. Čitava porodica mi je unutra, 27 ljudi. Izvukli su jednog od njih i ne znaju šta je sa ostalima", rekao je stanovnik zapadnog Mosula Ahmed i dodao da je unutar kompleksa bilo oko 137 ljudi.

‘Airstrike hit as ISIS were shooting nearby’: 5yo sole survivor treated at #Mosul hospital (GRAPHIC) #MosulSOS https://t.co/FuAR9PMeyt pic.twitter.com/AvgKxkvQ6M