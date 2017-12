Ovom deklaracijom predloženo je da trasa buduće putne komunikacije ide od Sarajeva, preko Tuzle, Brčkog i Bijeljine do Beograda. A ne preko Sokoca, Rogatice i Višegrada do Vardišta, kako je to Milorad Dodik tražio.

Izjašnjavanjem o tačkama dnevnog reda konačno je u potpunosti završena 53. sednica Zastupničkog doma, tek iz četvrtog pokušaja.

