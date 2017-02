PREDSEDNIK FONDACIJE PRAVDA ZA BIH: Priča o reviziji presude besmislena

Tužba BiH protiv Srbije i Crne Gore pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu svojevremeno je finansirana isključivo sredstvima patriota i prijatelja ove zemlje, jer ona ni tada nisu mogla da budu planirana u državnom budžetu.

Novac su prikupile Vlade FBiH, pojedini kantoni i opštine, ali i BiH. dijaspora u Americi, Zapadnoj Evropi i Australiji. Upravo zbog značaja ovog procesa, ali i očekivanja i podrške građana BiH, Sofradžija ističe kako se procesu trebalo pristupiti ozbiljnije.

“Bojim se da je, nekoliko dana do isteka roka, sve to pomalo besmisleno. Mene čudi kome je to i naumpalo, jer niko se time ozbiljno nije ni bavio osim Sulejmana Tihića. Sadašnji bošnjački vlastodršci mislim da i ne komuniciraju sa ljudima koji mogu biti od koristi. Alija Izetbegović je i u toku rata, povodom svakog značajnijeg događaja, imao običaj da se konsultuje sa ljudima iz Veća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI). Da li je postupio po našim sugestijama nije ni bitno, bitno je da je želeo da čuje ljude koje je uvažavao. A ovi ne! Sa žalošću mogu konstatovati da mi za 10 godina nismo uradili ništa. Ne znam koliko je uradio naš agent, ali mislim da je prevelik teret bačen na jedna leđa. Pomalo je i smešno čuti člana Predsjedništva kako kaže da od jednog pravnika zavisi nešto što je najznačajnija državna stvar”, kaže Sofradžija.

Fondacija iz koje se povukao pre desetak godina nije ugašena. Zahvaljujući njoj sredstva za troškove procesa nikada nisu bila problem, a na računu je, po donošenju presude, ostalo više od milion maraka.

“Ta su sredstva trebala da posluže upravo za neke nove troškove i istraživanja u vezi novih dokaza šta je režim Srbije i Jugoslavije uradio u BiH. Svaki pošteni patriota, Bosanac, ne može ostati ravnodušan zato što nisu preduzete radnje koje su bile nužne da bi se ovaj proces pokrenuo. Obaveza je bila da se iskoristi ta mogućnost, pogotovo što su svi misleći ljudi imali stav da presuda nije bila pravična. Da se to nekom drugom desilo čitav tim eksperata, pravnika, bi pet godina radilo na prikupljanju novih dokaza. Tužno je sada gledati Sakiba Softića, pogotovo što je on i u prvoj fazi bačen u vatru. Mnogi od naših bajnih pravnika nisu to hteli, ali on se prihvatio i u granicama svojih mogućnosti pošteno odradio svoj posao”, ističe Sofradžija.

(Avaz.ba)

