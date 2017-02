(VIDEO) PROTESTI U SARAJEVU: Građani traže istinu u slučaju tragično nastradalog Dženana Memića!

Građani su u tišini krenuli prema Velikoj aleji. Kako kažu, tu su da bi probudili svest policije i tužilastva, kako se "Dženan nikada i nikome ne bi ponovio".

Zbog sumnje da su izazvali i prikrili nesreću u kojoj je Dženan zadobio kobni udarac u glavu na Kantonalnom sudu u Sarajevu se sudi Ljubi i Bekriji Seferoviću.

Međutim, Memići ne veruju da su oni pravi krivci za Dženanovu smrt te smatraju da je njihov sin ubijen. Sve o tome zna, tvrde Memići, Alisa Mutap, Dženanova devojka koja je bila sa njim kritične večeri i koja je i sama povređena tom prilikom, ali, kako kažu, i postupajuće tužilaštvo.

Upravo zbog toga na današnjim protestima, kako je za Faktor.ba ranije kazao Muriz Memić, otac nastradalog Dženana, demonstranti imaju samo jedan zahtev: smenu glavnog tužioca Dalide Burzić, piše Faktor.ba

"Ne mogu da vjerujem da je moj Dženan žrtva u saobraćajnoj nesreći. Imam previše dokaza koji ukazuju na to da to nije tako. Tužilaštvo to zna, kao što zna i za sve propuste, to je utvrdila i ad hoc komisija Skupštine KS", rekao je Memić.

Kretanje okupljenih građana je planirano ulicama Butmirska cesta - Rustempašina - Hrasnička cesta, kroz hotelski kompleks do velikog parkinga RVI na početku Velike aleje.

Dženan Memić, teško je povređen 8. februara u Velikoj aleji na Ilidži. Nakon sedmodnevne kome preminuo je u sarajevskoj bolnici. Iste večeri povređena je i Alisa Mutap koja je bila u društvu sa Dženanom. Međutim, do danas ona se zbog navodne amnezije od koje pati nije mogla setiti šta se dogodilo.

Tužilac je tada slučaj kvalifikovao kao saobraćajnu nesreću, da bi u martu delo bilo prekvalifikovano u ubistvo.

Ljubo i Bekrija Seferović, te Vasvija Sejdović uhapšeni su početkom maja pod sumnjom da su počinili to krivično delo, ali je do podizanja optužnice delo ponovno prekvalifikovano, te se sada Seferovići terete za krivično delo ugrožanja javnog saobraćaja, nepružanje pomoći unesrećenom, te sprečavanja dokazivanja. Sejdović je oslobođena optužbi.

(Faktor.ba)

