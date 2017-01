(VIDEO) DRAMA U SARAJEVU Žena s bebom u naručju blokirala saobraćaj u znak protesta zbog rada lekara

Posle nekog vremena vozilo hitne pomoći odvezlo je bebu, dok je policija na silu uterala ženu u vozilo.

Iman Sara Agić (35) je kazala da se na ovaj očajnički potez odlučila jer je nemoćna da bilo šta drugo uradi optužujući lekare da su joj uništili život i zdravlje.

Inače, ona se s molbama za pomoć javljala i ranije žaleći se da trpi nesnosne bolove i da stalno povraća. Neki od njenih problema su bronhijalna astma, gastralgija, erozivna gastropatija, dislipidemija i druge dijagnoze koje su postavljene u nekoliko navrata.

Na svom Fejsbuk profilu objavljivala je brojne nalaze, a u poslednjem postu zamolila je svoje prijatelje da dođu po bebu kako se ne bi smrzavala.

"Ja ću ostati ovde dok se nešto ne promeni. Neka me pregaze tenkovi, neka me polome specijalci – ne bi bio prvi put, neka me nišane snajperi… Lepo sam rekla ili mi pomozite ili me eutanazirajte", napisala je.

Navela je i svoje zahteve od vlasti: novac za lečenje; registraciju porfirije kao bolesti u BiH; zatim da svakoj majci novorođenčeta koje ostaje u bolnici omoguće krevetni smeštaj u bolnici i pristup bebi kad god može i želi; ukidanje sobe za izdajanje na Neonatalnoj na Jezeru i omogućavanje porodiljama da dobiju kabine za te potrebe; donošenje pravila o izvoženju umrlog pacijenta s krevetom odmah nakon nastupanja smrti; ukidanje besmislenog hodanja na blagajnu za sve i drugo.

(Klix.ba)

