(VIDEO) NJUJORŠKI ČASOPIS HVALI NACIONALNI PARK: Sutjeska je vrh svetske ponude i mora da se vidi!

Sutjeska je tako "stala uz rame" sa Havajima, Los Anđelesom, Madridom, Deltom Okavange u Africi, te prestižnim destinacijama u Rusiji, Čileu, Butanu, Tajlandu, Јapanu i drugim zemljama sveta.

Najstariji nacionalni park u BiH upoređen je sa Јosemitima u Kaliforniji, jednim od najposećenijih parkova u SAD.

25 must-visits from around the world #traveltuesday https://t.co/PXfLRgdxut pic.twitter.com/f5Wdal1goQ