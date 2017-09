(VIDEO) BIZARNO: Nepoznati čovek gaji povrće, ali na grobu jedne žene

Na grobu Elvire Ekonomou Babić u Valpovu neko je zasadio povrće i redovno ga održava. Njen sin, koji već neko vreme nije bio na grobu, ne zna ko je posadio bilje, a grobari "ćute".



Na malom komadu zemlje u dužini od svega metar i po uredno je, u gredicama, kako je to već običaj u Slavoniji, posađeno mlado povrće. U prvom redu cvekla, drugom mladi luk, potom rotkvice, šargarepa, mlada salata, potom opet luk, rotkvice i cvekla.

Neko je sa velikom pažnjom iskusnog vrtlara sve lepo poređao, pazio na raspored, iskorovio i iščupao travu, a po tragovima vode vidljivo je da se povrće i svakodnevno zaliva. Sve je lepo uokvireno malom, nedavno zasađenom ogradom. Bio bi to baš simpatičan mali vrt da nije jednog detalja - radi se o grobnom mestu na Gradskom groblju u Valpovu, u kojemu je 1987. pokopana žena koja se zvala Elvira Ekonomou Babić.



Pomalo bizaran vrt nije ni na skrovitom mestu jer je to zapravo jedan od prvih grobova koji se nalazi u delu groblja gde su moderne, kamene i mramorne grobnice. Od cveća na njemu nalazi se jedino ruža koja je bez cvetova i čije su grane obuhvatile starinski olovni krst. Uprava firme "Urbanizam d.o.o.", koja upravlja grobljem, nije bila voljna dati imena onih koji sad, nakon smrti pokojnice, upravljaju tim grobom, jer to ne smeju po zakonu, a meštani Valpova su znali kome on pripada s obzirom na to da su supružnici Ekonomou Babić bili dobro poznati u svomu mestu tokom života.

Elvira je bila povučena domaćica, a njen preminuli suprug vrhunski arhitekta poreklom iz Grčke koji je zidao crkve širom Evrope. Nakon što su se upoznali i venčali u Grčkoj, doselili su se u Hrvatsku, u koju je gospodin Ekonomou jako voleo.



Povremeno je zbunjivao Valpovčane jer je svojim automobilom često znao da vozi levom stranom puta, pa su ga po tome mnogi i zapamtili. Iako se može pretpostaviti da grob sada uređuju njihova deca, sin i ćerka, jedno od njih nije uopšte znalo da na grobu njihove majke, umesto cvijeća, raste povrće.

"Nisam bio na majčinom grobu dugo. Baš ste me iznenadili tom pričom. Pa o kakvom je povrću reč?! Jel’ to možda samoniklo? Mislim, ja to nisam zasadio, ne znam da li je možda sestra. Mada ne vidim zašto bi ona, a sigurno bi mi i rekla da je to učinila", zbunjen je bio Sebastijan Babić dodavši da će otići na groblje da to vidi.

Bilo kako bilo, onaj ko "uređuje" grob pokojne Elvire čini to svakodnevno poslednje dva ili tre nedelje, jer upravo je toliko "staro" zasađeno povrće koje, zahvaljujući redovnom zalivanju, i lepo napreduje. U koju svrhu će ono biti iskorišćeno jednom kad izraste i da plodove, ostaje da se vidi.

