MISTERIJA KOBNE BOČICE: Četiri kontrole na skeneru, advokate čak njuše psi, a i dalje se ne zna kako je Praljak uneo otrov

Slobodan Praljak prethodnih dana pred presudu nije dozvolio ni porodici ni advokatima da ga posete u pritvoru. Kako smo pouzdano saznali, svi oni su zbog toga bili u čudu, a sad je jasno da je očigledno planirao da se otruje u slučaju osuđujuće presude, pa je hteo da ih zaštiti, kako na njih ne bi pala sumnja da su mu dostavili otrov u pritvor. Fatalnu bočicu očigledno je ranije dobio i skrivao u ćeliji, pišu "Novosti".

Advokat Branko Lukić kaže nam da mu je nepojmljivo da bi se neko sa tim igrao i pokušao da unese otrov za pritvorenika:

"Porodice ne smeju ništa da unose. Hrana, piće i lekovi su zabranjeni, a pritvoreniku advokati mogu ostaviti samo papire. Skener se prolazi ukupno četiri puta pre ulaska u zatvorsku zgradu."

Lukić kaže da ponekad sa njim ujutru ulazi katolički fratar koji Hrvatima drži službu i redovno se buni što ga pretresaju:

"Stražari mu uvek objašnjavaju da i njih svakog dana pretresaju kad dolaze na posao i da je to obavezno. Mene su čak dva puta i psi njušili na drogu i stražar se izvinjavao, "kako mora to da uradi, iako zna da u zgradi gde idem nema droge". Koliko znam, do sada nije bilo incidenta da je neko pokušao da unese što se ne sme."

Hrvatski advokat Goran Mikuličić, koji je branio Mladena Markača u Hagu, tvrdi pak da je bočica sa otrovom mogla lako da se unese u pritvor:

"Prilikom ulaska nema detaljne kontrole i pregleda tela da bi se otkrila bočica koja nije metalna. Torbu mogu da unesu samo advokati, a plastičnu bočicu je bilo ko mogao bez problema da unese u cipeli. Rendgen reaguje samo na metal."

(Kurir.rs/Večernje novosti)

(Foto: EPA)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) RATNI ZLOČINAC SALUTIRA SRPSKIM CARINICIMA I ULAZI SLOBODNO U SRBIJU

Kurir

Autor: Kurir