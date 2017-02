MILANOVIĆ ŽESTOKO OPTUŽUJE: Plenkoviću je majka izmislila anemiju da ne bi išao u vojsku

"Da, dakle, mislim da to nije dijagnoza, mislim da je to izmišljeno, mislim da sam se u JNA prvih mesec dana skoro ugušio od alergije i da su me maltene proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše; dakle za pripadnike određenih elita. Nevidljivih elita, koje mogu da budu i u HDZ i u SDP i da nose crnu kapu, crvenu kapu, petokraku, šta god treba", rekao je Milanović u emisiji "Točka na tjedan" na televiziji N1.

Progovorio je o svojim saznanjima o aferi Dnevnice, zbog kojih se njegov nekadašnji blizak suradnik Tomislav Sauha trenutno nalazi u zatvoru u Remetincu.

"Jedna vrlo neprijatna situacija za mene. Ne znam što da kažem. Tomislav je godinama bio moj blizak saradnik. Vodio je kancelariju predsednika Vlade. Viđali smo se svakoig dana i u ovom trenutku ne želim da verujem da je to uradio", rekao j Zoran Milanović.

