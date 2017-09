(KURIR TV) NEMANJA MATIĆ PRED VELS: Moramo da prihvatimo ulogu favorita

Srpski reprezentativac Nemanja Matić rekao je da je predstojeća utakmica sa Velsom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo najvažnija u novijoj istoriji fudbalske Srbije i da njegova ekipa mora da prihvati ulogu favorita.



"Mamo prihvatiti ulogu favorita, ne možemo reći da nismo favoriti na svom terenu, ali dobro znamo da svi napreduju, svi se trude i mnogo ulažu u fudbal. Očekujem uzbuljivu utakmicu, za nijansu smo kvalitetniji. Nisu bezveze stavili kvotu 1.70 na nas", rekao je Matić na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Srbije igraju u nedelju od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu protiv Velsa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji.



Fudbaler Čelsija Matić je rekao da je mnogo velških igrača iz Premijer lige standardno u svojim ekipama, ali da se rezultat postiže samo timskim radom.



"Ešli Vilijams je odigrao celu sezonu u Evertonu, Džo Alen u Stouku, Aron Remzi je u Arsenalu, ne znam koga bih izdvojio da je odigrao najbolju sezonu. Imaju kvalitetne pojedince, ali pojedinac ne može ništa sam da uradi, moraju da igraju kao ekipa, kao i mi ako želimo dobar rezultat", naveo je on.



Upitan o podršci navijača, Matić je rekao da je ekipa zaslužila podršku dosadašnjim rezultatima.



"Kvalifikacije smo počeli bez podrške kakvu smo očekivali, to je možda zbog ranijih rezultata, ali siguran sam da su dosadašnji rezultati zaslužili da nas dočeka pun stadion, jer je ovo najvažnija utakmica u novijoj istoriji fudbalske Srbije i narod je to prepoznao. Rezervisao sam 100 karata za svoje prijatelje, a na stadionu očekujem 40.000-50.000 ljudi", rekao je Matić.



Njegov mladji brat Uroš Matić pozvan je u reprezentaciju.



"Veliki je profesionalac, 100 odsto je u fudbalu, ima dobrih fudbalskih kvaliteta koje je ranijih godina skrivao. Poslednjih godinu, dve je sazreo i radi prave stvari na terenu", rekao je Nemanja Matić.



Novinari su pitali Nemanju Matića šta bi voleo da ima od onoga što njegov mladji brat ima, na pitanje je odgovorio Uroš: "Kosu".



"Svako ima svoje kvalitete, mislim da smo slični u igri, svi su komentarisali da se isto krećemo, a isto hodamo. Ja sam malo iskusniji", rekao je Nemanja Matić.



Uroš Matić, koji igra za Kopenhagen, rekao je da većinu saigrača poznaje i da mu nije bilo teško da se adaptira na sistem rada.



"Imao sam i brata pored mene, nije bilo problema. Nije mi otežao, možda malo na početku, ali sve je to deo dobre atmosfere", rekao je on.



Uroš Matić je mogao da igra za reprezentaciju Makedonije. Rekao je da je bio gost tog Saveza, kada je bio u procesu dobijanja pasoša, ali da se na tome završilo. On je naveo da mu je velika čast da igra za Srbiju.



Upitan o kvotama za utakmicu, u kojima se Srbiji daje veća šansa za pobedu, Matić je rekao da ne treba da se bavi kvotama, već da ekipa treba da bude koncentrisana da se dobro pripremi za utakmicu i osvoji tri boda.



"Ako bude pun stadion neće biti problema sa motivacijom. Treba da im pokažemo da igramo na svom stadionu od prvog minuta i da uzmemo tri boda", rekao je Uroš Matić.



U kvalifikacijama Srbija je prva u grupi sa 11 bodova, koliko ima i Irska, dok je Vels treći sa sedam bodova.



Milivojević: Nećemo kalkulisati, idemo na pobedu



Fudbalski reprezentativac Srbije Luka Milivojević rekao je danas da njegova ekipa neće kalkulisati u utakmici protiv Velsa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto će u slučaju pobede biti na dobrom putu ka Rusiji.



"Imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Nisam stigao da analiziram prethodnu utakmicu sa Gruzijom, prvo poluvreme tog duela je za analizu. Ima mnogo stvari koje moramo da popravimo. Bod ili tri, ne treba da kalkulišemo, nismo do sada nijednom i nećemo ni u ovoj utakmici. Ići ćemo na pobedu i videćemo. Vels je jak protivnik, biće dobra utakmica, za nas veoma važna, nadam se da ćemo izvući pozitivan ishod", rekao je Milivojević na konferenciji za novinare.



Fudbaleri Srbije igraju u nedelju od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu protiv Velsa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji.



Upitan da li će na ekipu pozitivno uticati to što su brojni igrači ove sezone osvojili trofeje u svojim klubovima, Milivojević je rekao da je to dobra stvar.



"Navika pobeda i trofeja je razlog više. Sigurno je dobro za ambijent i mentalite ekipe. To može da se vidi u prethodnih pet utakmica u tri smo se vratili iz zaostatka, znači da je mentalitet dobar. Važan je za grupu, mi to imamo u ekipi i za sada je sve kako treba", naveo je on.



Milivojević u Kristal Palasu igra sa dvojicom Velšana, golmanom Vejnom Henesijem i Džoom Ledlijem, ali su u klubu i neki članovi stručnog štaba reprezentacije Velsa.



"Oni konstantno prete, čak i kroz šalu kažu da im (Garet) Bejl nije potreban. Njima je jako važna utakmica, ali i nama. Ako pobedimo mi smo na jako, jako dobrom putu. Oni znaju da im je u slučaju poraza kraj kvalifikacija. Dolaze da daju sve od sebe. Mi moramo biti spremni na sve, iako će igrati bez jednog od najboljih igrača, moramo da budemo koncentrisani na sve, ne samo na rezultat", naveo je on.



Milivojević je istakao da je termin za utakmicu loš, pošto su se fudbalska prvenstva završila pre više od dve nedelje.



"Nije lako održati se u kondiciji. Ali isto je za sve. Imamo motiva, znamo koliko je važna utakmica. Verujem da će doći publika ne samo iz Srbije nego i iz inostranstva, nama će biti lakše uz pun stadion, ali koliko god ljudi da dođe, probaćemo da obradujemo narod", rekao je Milivojević.



U kvalifikacijama Srbija je prva u grupi sa 11 bodova, koliko ima i Irska, dok je Vels treći sa sedam bodova.