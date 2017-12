BUNJEVČEVIĆ OPTIMISTA POSLE ŽREBA: Srbija može!

"Dobili smo grupu u kojoj svakako tražimo svoju šansu, ali to ne znači da treba padamo u neku euforiju, naprotiv. Jasno je kakve su nam ambicije, ali za sve ono što nas očekuje u Rusiji moramo dobro da se pripremimo, da stvorimo atmosferu koja će nam omogućiti da na samom takmičenju damo svoj maksimum. Onako kako smo to činili u kvalifikacijama, kada smo bili posvećeni uspehu, disali svi kao jedan. Ova Srbija to može", rekao je Bunjevčević posle žreba.

Reprezentacija Srbije će igrati u Grupi E na Svetskom prvenstvu u Rusiji, a protivnici će joj biti Brazil, Švajcarska i Kostarika.

Prvi protivnik biće Kostarika, a potom slede dueli sa Švajcarskom i Brazilom.

"Suvišno je pričati o Brazilu, njegovoj tradiciji, titulama, imenima koji nastupaju za tu selekciju. Biće to interesantan meč. Medjutim, na turnirima kakvo je Svetsko prvenstvo, prvi meč je mnogo važan, a tu nas čeka Kostarika", kazao je Bunjevčević.

Bunjevčević je naveo da sve treba da čini ponosnim činjenica da će Srbija biti medju 32 najbolje reprezentacije sveta.

Svetsko prvenstvo će početi 14. juna sledeće godine.

