(UŽIVO, KURIR TV) SPEKTAKL NA MARAKANI: Zvezda - Keln (21.05), crveno-beli za proleće u Evropi posle 26 godina

Sudbina nije bila da se rodis 6-og decembra kada je tvoj deda Dusan dao cuveni gol Arsenalu, isto tako ni da se rodis 8-og decembra kada je nasa Zvezda bila prvak sveta! Ali je sudbina bila da se rodis tog 7-og decembra, na danasnji dan, dan kada se tvoj tata bori da pred 55 000 ljudi udje u istoriju kluba! Ono o cemu su mastale generacije! 25 godina cekamo Zvezdino prolece, a veceras na nju mirise! Andjele moj, izabrala si svoj datum, ali sam sada shvatio da si ipak zelela da mi imamo NAS datum! VOLIM TE LJUBAVI MOJA! 👱🏻‍♀️🔴⚪️🔴⚪️🔴🙏🏻 #slucajnostikojenisuslucajne

