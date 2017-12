TEK ĆE DA PRŠTI U LIGI ŠAMPIONA: Pet engleskih klubova u top 16 fazi elitnog fudbalskog takmičenja

Najbolji evropski klubovi, njih 16, koji su kroz grupe izborili plasman u osminu finala, s nestrpljenjem očekuju ponedeljak i 11 časova, odnosno žreb za nokaut fazu koji će biti održan u Nionu.



Istorija je već ispisana pošto će se prvi put u top 16 fazi naći pet klubova iz iste države, a čast da se u budućnosti hvale ovim podatkom pripala je Englezima. Španci imaju tri predstavnika, Italijani dva, dok po jedan klub stiže iz Nemačke, Švajcarske, Turske, Portugala, Francuske i Ukrajine.



Budući da po pravilu u osmini finala ne mogu da se sastanu timovi iz iste države, moguće je da Englezi imaju svih pet predstavnika i u četvrtfinalu, ali isto tako i da ostanu bez ijednog!



Ono što odmah upada u oči kada se pogleda sastav šešira pred žreb jeste činjenica da će u osmini finala biti sudara vrhunskih klubova. Sve je spremno za novi koraku u čistilištu, a ko će kome biti prepreka ka konačnom cilju i velikom finalu 26. maja na stadionu u Kijevu (onom na kom je Partizan sinoć igrao), saznaćemo u ponedeljak oko podneva.



Jirgen Klop

BAJERN, REAL, JUVENTUS... BIĆEMO SPREMNI



Kakav se pakao očekuje na žrebu, najbolje govori izjava menadžera Liverpula Jirgena Klopa:

- U top 16 su isključivo jaki timovi, ali ove godine je nešto drugačije. Ne događa se često da kao prvoplasirani u grupi već u osmini finala možete da igrate s Bajernom ili Realom. Oh, i Juventus! I svi ostali... To je baš interesantno. Ne mislim da će bilo ko biti srećan ako nas izvuče za protivnika na žrebu. Možda nećemo biti srećni u trenutku kada saznamo ime rivala, ali bićemo spremni. To je sigurno.