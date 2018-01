(VIDEO) VOJVODINA PROMOVISALA DVA POJAČANJA: Novosađani gledaju ka Evropi

Doskorašnja udarna igla Metalca, Eze, seli se u napad Vojvodine u kojoj će igrati sa brojem 93 na leđima, dok je doskorašnji vezista Voždovca, Marko Putinčanin potpisao ugovor i uzeo broj 77.

Predsednik Vojvodine, Dušan Vlaović nije krio zadovoljstvo:

-Pre nekoliko dana, potpisali smo prvi profesionalni ugovor sa našim omladincem Gajićem, koji je bio na pozajmici u Cementu, a potpisali smo i novi ugovor sa kapitenom Jovančićem u trajanju do leta, što takođe smatramo velikim pojačanjem, imajući u vidu da je to bila velika želja trenera Stolice. Od Ezea i Putinčanina mnogo očekujemo i smatramo da će biti istinska pojačanja na svojim pozicijama. Juče smo skinuli suspenziju koju smo imali od strane FSS i sada možemo normalno da registrujemo nove igrače, a da napomenem i to da su svi prvotimci našeg kluba juče i danas dobili sve plate koje im pripadaju, zaključno sa decembarskom, izjavio je Vlaović.

Medijima se zatim obratio Marko Putinčan:



-Veliko mi je zadovoljstvo što se nalazim ovde u ovom trenutku. Vojvodina je renomirani klub, jedan od tri najveća u državi i biće mi zadovoljstvo da budem njen član. Potrudiću se da dam sve od sebe i doprinesem uspesima Vojvodine u narednom periodu, rekao je Putinčanin.

Putinčanin je u Vojvodinu prešao iz Voždovca, a reč je 30-godišnjem igraču koji je ugovor potpisao do juna 2019. godine.

Udarna igla napda u nastavku sezone biće Eze Vinsent koji se Voši preporučio odličnim partijama u dresu Metalca:

-Od prvog momenta kada sam postao član Vojvodine, uverio sam se da klub funkcioniše vrlo profesionalno. Tu sam da dam sve od sebe, kao što sam uvek i davao u svim svojim prethodnim timovima, i nadam se da ću zajedno sa svojim novim saigračima uspeti da ostvarim dobre rezultate za Vojvodinu, poručio je Eze.

Kurir sport

Foto: FK Vojvodina

Kurir

Autor: Kurir