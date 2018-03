STOLICA: Napredak i Kruševac su za svaki respekt

"Jasno je da obe ekipe očekuju izuzetno teški uslovi za igru, što nam se ponavlja već drugu utakmicu zaredom, ali to je nešto na šta ne možemo da utičemo i nadam se da smo se koliko - toliko privikli na to. Medjutim, ono na šta možemo da utičemo jeste to da naša igra bude sve bolja iz dana u dan. Ispred sebe ćemo imati jedan klub i fudbalski grad koji su za svaki respekt", rekao je Stolica, objavljeno je na sajtu kluba.

Svi mečevi 25. kola Super lige Srbije, koji su prethodne srede odloženi zbog snega, biće odigrani sutra, a Vojvodina će gostovati Napretku.

Novosadska ekipa je osma na tabeli domaćeg šampionata sa 37 bodova, koliko ima i Napredak na sedmom mestu.

Stolica je naveo da se raduje svakom novom odlasku u Kruševac.

"Napredak je već dugi niz godina organizovan na pravi način i ima svo moje poštovanje, baš kao i njegov stručni štab na čelu sa gospodinom Kosanovićem, koji je godinama na vrhunskom nivou, pa smatram da kvalitet njihovog tima i stručnog štaba spadaju u vrh srpskog fudbala", rekao je Stolica.

"Očekuje nas kvalitetno nadmudrivanje i nadmetanje, a koliko će kvalitetna biti i igra, to ne mogu da kažem, jer za tako nešto neće biti adekvatni uslovi. Medjutim, siguran sam da će se igrači obe ekipe potruditi da izvuku maksimum iz trenutne situacije", dodao je trener Vojvodine.

Dodatna nepovoljna okolnost za Vojvodinu pred ovu utakmicu je nezavidna kadrovska situacija.

"Zbog suspenzija, neće igrati Mihajlović, Antić i Arsić, a pored toga, imamo i neke lakše povrede, za koje se nadam da će biti sanirane do utakmice. Danas ću dobiti izveštaj po pitanju Ezea i Jovančića, koji su se požalili na povrede posle utakmice u Šapcu. Nadam se da će oni biti u kombinaciji za tim, ali to ću konkretno znati tek kada vidim kako će podneti napore na današnjem treningu", rekao je Stolica.

On je dodao da je ohrabrujuće to što se Avramonski vraća u trenažni proces.

"Sada je samo pitanje koliko će mu vremena biti potrebno da se vrati u takmičarsku formu, kako bismo mogli da ga koristimo za naredne mečeve", rekao je Stolica.

Utakmica izmedju Napretka i Vojvodine igra se sutra od 15.00 na stadionu "Mladost" u Kruševcu.

