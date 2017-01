BLOG UŽIVO, VIDEO Norman: Federer je favorit protiv Vavrinke

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.



08:00 - Vavrinkin trener: Rodžer je favorit protiv Stena

Magnus Norman, trener Stana Vavrinke, rekao je da je Rodžer Federer favorit polufinalu Australijan opena. "Ako pogledate meč koji je igrao protiv Keija Nišikorija u četvrtoj rundi, kao i one prethodne, jasno je da je Rodžer favorit", rekao je Norman i nastavio: "Rodžer je Rodžer, bez obzira što je na 17. mestu ATP liste. Kada odigra kao protiv Nišikorija osećate da to nije mesto na kojem bi trebalo da bude. Kretanje mu je tu, kao u najboljim danima". Međutim, on veruje da ni Vavrinka nije bez šansi. "Vavrinka nije pokazao maksimum na turniru. To je sigurno njegova prednost", naveo je Norman. U drugom polufinalu se sastaju Rafael Nadal i Grigor Dimitrov.



07:40 - Venus Vilijams u finalu Australijan opena

Američka teniserka Venus Vilijams plasirala se u finale Australijan opena. Amerikanka je u polufinalu pobedila zemljakinju Koko Vandevej 2:1, po setovima 6:7, 6:2, 6:3. Venus će u finalu igrati sa pobednicom meča Serena Vilijams - Mirjana Lučić-Baroni.



