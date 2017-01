UGO VIJEIRA NAPUSTIO CRVENU ZVEZDU: Pamtiću Srbiju dok sam živ!

Ugo Vijeira napušta Crvenu zvezdu posle godinu i po dana, a u razgovoru za Kurir otkriva da će Srbiju i Beograd pamtiti dok je živ.



Portugalac je za kratko vreme postao miljenik navijača Crvene zvezde i jedan je od najzaslužnijih za osvajanje titule prošle sezone. Ove godine je zbog neprofesionalnog odnosa prema ekipi i treneru Miodragu Božoviću pao u drugi plan, pa je uprava odlučila da ga proda.



Čelnici Crvene zvezde poručuju da sigurno odlaziš? Šta ti kažeš?

- Odlazim! Neću ostati sigurno!



Hoćeš li ostati u Evropi ili ti je važnije da dobro zaradiš?

- Iskreno, želim dobar transfer za Crvenu zvezdu i povoljan ugovor za sebe. Da obe strane budu zadovoljne.



Hoćeš li doći u Beograd da se oprostiš od saigrača iz Crvene zvezde?

- Želim to, ali nisam siguran da će biti izvodljivo. Ako bude bilo vremena, sigurno ću doći.



Kako ćeš pamtiti Crvenu zvezdu, Beograd i Srbiju, gde si oživeo svoju karijeru?

- Pamtiću Crvenu zvezdu kao lep san. Volim Srbe, oduševili su me kao narod. Nisam očekivao da će me tako prihvatiti. Beograd će mi ostati u srcu, kao i Srbija. Što se tiče Zvezdinih navijača, mogu reći da su najbolji na svetu. Takvo navijanje nigde nisam video.



Kako si proveo božićne i novogodišnje praznike?

- Kod kuće, s porodicom.



Da li je i tvoja trudna devojka, Srpkinja Nina Aleksić, bila s tobom?

- Ha-ha-ha... Baš ste radoznali. To sada nije toliko važno - zaključio je Vijeira, koji je golovima u prošloj sezoni oduševio armiju zvezdaša i izborio se za ulogu idola.

Uskoro Japanac

PRAVAC JOKOHAMA



Ugo Vijeira karijeru bi trebalo da nastavi u Japanu, u klubu Jokohama, ali posao još nije definitivno zaključen. Crvena zvezda bi trebalo da zaradi 500.000 evra, dok bi Portugalac trebalo da ima godišnja primanja od 700.000 evra.Vijeira je u Zvezdu došao u leto 2015. kao slobodan igrač, a crveno-beli su mu oživeli karijeru.

