NEMANJA NEDOVIĆ: Moj nastup za Srbiju na EP je pod znakom pitanja

Košarkaš Unikahe Nemanja Nedović izjavio je da još nije odlučio da li će igrati za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu.



Nedović je imao problema sa povredama tokom sezone.



"Prošle godine sam imao samo deset slobodnih dana posle duge sezone i to me je dosta koštalo. Ove godine sam imao nekoliko različitih povreda. Tužan sam pošto igram sa 50 odsto mogućnosti. Dobro ću razmisliti šta je najbolje za moju karijeru i budućnost. Naravno osloniću se i na doktore iz Unikahe i selekcije. Videćemo da li će mesec dana pauze biti dovoljno da igram na EP i Unikahu naredne sezone punim kapacitetom", rekao je Nedović za lokalni sajt "unicaja.diariosur.es".



Srbija će na EP igrati u grupi D sa Velikom Britanijom, Rusijom, Letonijom, Turskom i Belgijom. EP će biti održano od 31. avgusta do 17. septembra. On je prošle godine na OI sa Srbijom osvojio srebrnu medalju.



Nedović će i naredne sezone igrati za Unikahu.



"Hoću da ostanem i to nameravam. Osećam se da me ovde cene i to je bilo vrlo važno za moju odluku. Naravno, važno je i to što opet igramo Evroligu. Kada smo osvojili Evrokup, osetio sam da nisam uradio svoj posao ovde. Osetio sam da mogu da pružim još Malagi i navijačima, posebno u Evroligi. Osećati se voljeno i važno u ovom klubu je nešto neprocenjivo. Zato to nije bila teška odluka. Kad smo slavili sa navijačima, stigli na aerodrom i videli ljude, odlučio sam da ostanem još jednu godinu. Voleo bih da igram F4 u Beogradu. Znam da je teško, ali nije nemoguće", rekao je Nedović.

