(FOTO) DULETU ZA LJUBAV: Grobari napravili bistu Duška Vujoševića i namenili joj posebno mesto

Navijači Partizana napravili su bistu slavnog trenera crno-belih Duška Vujoševića.



Ova vest je objavljena na Fejsbuk grupi "Grobarski trash romantizam". Bista će biti postavljena u sedištu JSD Partizan.



"Bista Duška Vujoševića koju je radio profesionalni vajar Marko Stanković, odlivena je u brozni i čeka pogodan trenutak da se preda sportskom društvu Partizan. Nismo želeli da radimo mural, jer u spektru Partizanovih velikana Dule svakako zauzima posebno mesto, i zaslužuje za života da zna koliko je veliki", navedeno je ispod slike.







Vujošević (58) je ove sezone trenirao Limož, a u narednom periodu vodiće selekciju BiH. On je u septembru 2015. godine smenjen. Vujošević je u četiri navrata bio trener Partizana. Prvi put crno-bele je predvodio od 1986. do 1989. godine, onda u sezoni 1990/91, te od 2001. do 2010. godine i na kraju od 2012. do septembra 2015. Partizan je sa Vujoševićem na klupi osvojio ukupno 23 titule. On je veliki miljenik Grobara.

