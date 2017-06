UŽIVO, VIDEO: Panteri pred pobedom, Partizan - FMP 91:96

Košarkaši Partizana i FMP-a sastaju se u prvoj utakmici polufinalne serije plej-ofa Super lige Srbije.



TOK MEČA



39. minut - Penal završnica

Penal završnica na meču Partizan - FMP. Gosti pred pobedom



38. minut - Čović trojkom praktično rešio pitanje pobednika

Filip Čović je trojkom sa oko osam metara doveo FMP na korak od pobede. Gosti vode 87:79



37. minut - Prednost FMP-a uoči same završnice meča

FMP održava prednost od 5 do 7 poena. Gosti pred pobedom



35. minut - Partizan se vraća

Partizan na minus pet, 71:76. Partizan je uspeo da se vrati u meč



31. minut - Raste prednost gostiju

FMP na plus 12. FMP posle trojke Boldena na 71:59



IV četvrtina









30. minut - Gosti sa plus 11 ulaze u poslednju četvrtinu

FMP je u jednom trenutku imao i +14, 65:51. Partizan je smanjio prednost sa dve trojke Marinkovića. Međutim, Čović je trojkom sa oko devet metara ponovo doneo dvocifrenu prenost gostima, 57:68



28. minut - FMP se ne predaje

FMP kažnjava sve greške Partizana. Gosti i dalje imaju dvocifrenu prednost, 60:50. FMP je mogao da ima i ubedljiviju prednost



25. minut - FMP na plus 10

Gosti ponovo na plus 10. FMP vodi 52:42. Crno-beli u prvih pet minuta drugog poluvremena postigli samo dva poena



23. minut - Nova serija gostiju

FMP pravi seriju od 9:0 na početku treće četvrtine. Gosti vode 46:40, a Džikić je primoran da traži tajm-aut



III četvrtina









20. minut - Partizan je dobio prvo poluvreme, 40:37

Partizan je u finišu prvog poluvremena uspeo da preokrene rezultat i da prvih 20 minuta dobije 40:37



18. minut - Crno-beli na minus dva

Partizan na dva minuta pre kraja na minus dva, 34:36



16. minut - Partizan se vraća

Partizan je prepolovio prednost gostiju. Večković je serijom poena uspeo da spusti vođstvo gostiju na minus 5 (29:34)



15. minut - FMP na +10

Gosti su u 15. minutu stigli do maksimalne prednosti u dosadašnjem toku meča. FMP vodi 32:22



13. minut - Raste prednost FMP-a

Serija neverovatnih grešaka igrača Partizana. FMP stiže do 25:18. Džikić mora ponovo da traži tajm-aut. Trener crno-belih je besan zbog loše igre Partizana









12. minut - Gosti i dalje vode

Slična igra viđena je i na startu druge četvrtine. FMP održava vođstvo.









II četvrtina



10. minut - FMP posle prve četvrtine vodi 18:14

FMP zasluženo posle prve četvrtine vodi 18:14.





8. minut - FMP održava vođstvo

Crno-beli nikako da dođu do svoje igre, a gosti održavaju vođstvo







6. minut - Džikić traži tajm-aut

FMP na plus 8, 14:6, a trener Partizana je primoran da traži tajm-aut







4. minut - Raste prednost gostiju

FMP posle prva četiri minuta vodi 10:4. Crno-beli loši u napadu, a gosti kažnjavaju svaku grešku igrača Partizana













2. minut - FMP posle dva minuta vodi 2:0

Partizan je loše ušao u meč, a za prva dva minuta nisu uspeli da postignu nijedan poen. FMP je poveo 2:0



I četvrtina









Partizan će na ovom meču biti kompletan, jer se u tim vratio centar Uroš Luković. I ekipa

FMP-a će biti kompletna. Partizan je regularni deo sezone završio na drugom, a FMP na trećem mestu.







Plasman u finale izboriće tim koji prvi dođe do dve pobede. Drugi meč je na programu u petak u Železniku, a eventualna majstorica 11. juna u Pioniru.



U drugom polufinalu igraju Crvena zvezda i Mega Leks, a crveno-beli vode 1:0 u seriji.





