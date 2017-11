CRVENO-BELI STIGLI U MALAGU Alimpijević: Iz svake utakmice u Evroligi da izvučemo pouku

Košarkaši Zvezde doputovali su kasno sinoć u Malagu, gde će u petak od 20.45 igrati sa Unikahom, utakmicu šestog kola Evrolige.



"Rastemo iz utakmice u utakmicu, normalno je da u ovom periodu imamo određene oscilacije. Na nama je da iz svakog meča Evrolige izvučemo pouku, da to za nas bude korisna škola i da oscilacije svodimo na minimum, odnosno da ih izbacujemo koliko je moguće. Mi zaista ni u jednu utakmicu Evrolige ne ulazimo kao favoriti", rekao je Alimpijević za klupski sajt.



Obe ekipe su do sada ostvarile po dve pobede i tri poraza u Evroligi. Trener crveno-belih rekao je i da mu se čini da su se očekivanja promenila posle skora ekipe od po dve pobede i poraza, ali i da treba imati razumevanja, pošto je Zvezda na početku novog ciklusa.



"Sa izmenjenim sastavom, u svakoj utakmici idemo na pobedu, ali za to je potrebno da se mnogo stvari dogodi kako treba na terenu. Uz kvalitet koji imamo, biće potrebno mnogo više energije u nekim drugim segmentima, protiv Unikahe koja ima impozantan sastav i polako stiže do prave forme. Verujem da je mali pad koji su imali u Evroligi potpuno normalan za sve ekipe", naveo je on.



Alimpijević neće moći da računa na Peru Antića, koji je početkom nedelje prekinuo terapije kako bi igrao protiv Patizana. On je ostao u Beogradu i oporavlja se od povrede mišića lista, a ostali igrači su spremni.



Košarkaš Zvezde Nemanja Dangubić rekao je da njegovu ekipu očekuje teško gostovanje.



"Krenuli su u novu sezonu Evrolige velikom pobedom, a nakon toga su imali mali pad. Sigurno da žele da dokažu da su podigli formu. Imamo isti skor, želimo da odigramo dobru i kvalitetnu utakmicu. Tražićemo šansu za osvajanje bodova. Unikaha je ekipa koja igra u jakom tempu i to moramo da sprečimo, visok ritam koji diktiraju, tranziciju sa dobrim spoljnim igračima, na prvom mestu mislim na Nemanju Nedovića, koji u napadu i poenterski igra jako dobro", naveo je Dangubić.

