(KURIR TV) EKSKLUZIVNO: Pogledajte korteo više hiljada Delija ka Pioniru

Sat i po pre utakmice korteo sa Delijama krenuo je ka dvorani Aleksandar Nikolić.

Na putu ka dvorani nekoliko oko dve hiljade navijača je skandiralo i Zvezdi i Olimpijakosu.



Inače. navijači Crvene zvezde su pred ovaj meč apelovali na sve koji budu u dvorani da ne zvižde ekipi bratskog Olimpijakosa iz Atine, kao što je to bilo prošle godine u beogradskoj Areni.



"Navijačka grupa Delije Sever poziva sve navijače i one kojima ovo bratstvo znači, da dođu i pokažu to u petak! Svi znamo kako se završila prošla utakmica gde su strasti proradile i sa jedne i druge strane Zvezdinih navijača. Ovaj put to ne sme da se ponovi, moramo biti svi pametniji od toga! Dolaze nam braća, sa kojima smo preko 30 godina u kontaktu, sa kojima smo prošli sve i svašta, gde nema navijača koji aktivno ide na utakmice, a da nema makar jedno obeležje njihovo kod kuće ili majicu sa zajedničkim motivima!

Na košarku ove i delom prošle godine dolazi ko kako stigne, što zbog pregustog rasporeda utakmica, što iz nerazumljivih razloga! Ovo je utakmica gde kop mora da liči na one od pre dve, tri godine! Utakmica sa njima ćemo imati još mnogo, i to su sve testovi da l' je ovo iskreno ili ne! Ko nije računao na to da će se nekada sresti sa njima u fudbalu, košarci, a nosio je njihova obeležja, taj ne zna šta je sport, ne zna šta znači biti prijatelj sa nekim! Bez ikakvog podizanja tenzije, osuđivanja bilo koga, pozivamo sve navijače da dođu da navijaju za naš klub, i da ispoštuju našu braću to je sve što se očekuje", piše u najavi utakmice.

Kurir sport

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir