TOPIĆ POSLE POBEDE NAD OLIMPIJAKOSOM: Kad su preokrenuli rekao sam igračima da nećemo izgubiti, Enis je pokazao šta može, Omić je velik i baš nam treba

"Neverovatna utakmica i pobeda za nas. Znate da smo igrali bez Antića i Feldina, koji su nosioci igre. Uz to bili smo motivisani da ostvarimo pobedu protiv Olimpijakosa. Rešili smo da prekinemo njihovu dominaciju i uz energiju sa tribina i pojedinačno i kao tim damo sve od sebe. Srećan sam zbog toga i čestitam svima. rekao je asistent trenera Zvezde Dušana Alimpijevića, koji je isključen 17. minuta pre kraja.



"To je posao drugog trenera i moraš na to da budeš spreman. Bilo je više galame nego kada je on tu, ali mislim da je i on iz tunela, doprineo da se ovo desi. Olimpijakos je velika ekipa i možda je o istorijski trijumf nad ovakvim velikanom. Naravno bilo je mečeva i pobeda posle kojih smo u ABA ligi igrali slabije, ali igranje sa boljim i jačim ekipama svakako doprinosi samopouzdanju."



Nekadašnji kapiten Crvene zvezde je zatim zamoljen da prokomentariše učinak Dilana Enisa.

"Enis je bio odličan i prvi put je pokazao šta može da nam pruži. Posebno kada se zna, da je po meni Ročesti zbog povrede odigrao nešto slabije. U tom kritičnom periodu, ja sam timu rekao da mi nećemo izgubiti. Nažalost Dule je prestrogo isključen, ali to je Evroliga i to su sudije koje ne praštaju."



Malo se pričalo i o Alenu Omiću.

"Omić nam mnogo znači i mislim da će kroz treninge koji nam nedostaju ući u sistem i imati bolji učinak. Došao je u pravi čas da zakrpi, lepo se uklopio. Ogroman je i u zaštiti reketa ima veliku ulogu."

Topić je zamoljen i da prokomentariše šanse Zvezde u Evroligi.



"Za nas nema lake utakmice. ABA liga je prioritet, ali naravno da čekamo šansu za plej-of i ne odustajemo. Idemo meč po meč i videćemo, ima još mnogo da se igra."



Kakvo je stanje sa povredama.

"Antić i Feldin ne rade sa loptom i timom, ali su u treningu. Videćemo kakvo će stanje ekipe biti do ponedeljka, kada se igra derbi sa Partizanom."



Janis Sveropulos, trener Olimpijakosa je istakao da zna razloge poraza od Zvezde.



"Čestitam Zvezdi na pobedi. Igrali su mnogo bolji veći deo meča, posebno poslednju četvrtinu. Na poluvremenu sam tražio da Olimpijakos igra bolju odbranu i to se dogodilo u trećoj četvrtini kada smo dali 29 poena. Nažalost, u poslednjih 10. minuta primili smo nekoliko lakih poena, nestala je koncentracija, pa je bilo teško vratiti se. Zvezda je sada u dobrom stanju i to se vidi. Izgledaju i igraju dobro. ", rekao je trener Olimpijakosa.



"U poslednjem periodu igramo slabije. Ali borimo se za drugo mesto. Ovakva Evroliga je maraton u kom se morate boriti sve vreme. sa druge strane, nijednu utakmicu nismo igrali kompletni, što utiče na svežinu, povrede i sam rad," dodao je on.



