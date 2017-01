(KURIR TV) EKSKLUZIVNO Brat Delije koji je donirao organe: Kroz Dušana vidim deo mog brata Zorana

Ovaj meč je i za Dušana i za Zoranovog brata Gorana Ašanina, koje je sudbina spojila na vrlo neuobičajen način, bila protkana najtananijim emocijama.

"Poslednje tri godine u porodici razgovaramo o donaciji i koliko je to humano. Nismo ni sanjali da ćemo doći u situaciju da mi donosimo odluku o tome, međutim posle svega ovoga što se izdešavalo našao sam neki mir. I ne samo ja, već i cela porodica. Čuo sam se sa Dušanom, svaki dan se čujemo... On je jako fin momak. Kroz njega vidim deo mog brata. Mislim da sam uradio dobru stvar, suguran sam u to", sa setom u glasu govorio je Goran Ašanin, brat pokojnog Zorana, ekskluzivno za Kurir, a potom nastavio.

"Jako mi je teško... Jedva čekam ponovo da vidim Dušana. Lepo je što je klub izašao u susret... Još uvek je sve sveže... Ne postoji kajanje, znam da on i dalje živi i znam da kada bi bila njegova odluka, on bi to isto odlučio da uradi", rekao je Ašanin.

Igrom sudbine dva navijača Crvene zvezde bila su prisutna na istoj utakmici između Crvene zvezde i CSKA 29. decembra prošle godine. Jednom od njih je, nažalost, bila poslednja, a drugom je takoreći produžila život.

Zvezdinom navijaču Zoranu Ašaninu tada je pozlilo, a preminuo je 1. januara od posledica moždanog udara.

Zahvaljujući humanoj i plemenitoj odluci porodice, njegovi zdravi organi donirani su onima kojima je bilo najpotrebnije. Spasena su tri života, ispostavilo se da je među njima i jedan "delija" - Dušan Smiljkić , koji je te večeri bio u Areni.

Dušan Smiljkić, Miloš Ašanin, Foto: Aleksandar Jovanović Cile

