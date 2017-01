ZVEZDAŠ DAO ORGANE ZA SPAS DRUGOG DELIJE Dušan Smiljkić (23): Zoran sada živi u meni!

Neverovatna životna priča! Igrom sudbine dva navijača Crvene zvezde bila su prisutna na istoj utakmici između Crvene zvezde i CSKA 29. decembra prošle godine. Jednom od njih je, nažalost, bila poslednja, a drugom je takoreći produžila život.



Zvezdinom navijaču Zoranu A. tada je pozlilo, a preminuo je 1. januara od posledica moždanog udara. Zahvaljujući humanoj i plemenitoj odluci porodice, njegovi zdravi organi donirani su onima kojima je bilo najpotrebnije. Spasena su tri života, ispostavilo se da je među njima i jedan „delija“ - Dušan Smiljkić (23), koji je te večeri bio u Areni.



Mladi Dušan kaže za Kurir da nova jetra za njega znači novi život, ali da će njegov spasilac zauvek živeti kroz njega i da neće biti zaboravljen.

- Svi koji su učestvovali u transplantaciji trudili su se da operacija uspe na najbolji način. Iz tog razloga navijač koji je preminuo živi u meni i nikad neće biti zaboravljen. Na svakoj utakmici koju budem pratio pesme će biti posvećene njemu. To je bio šok tog dana kad sam čuo, a pogotovo kad sam čuo da smo bili na istoj utakmici - ističe Smiljkić i naglašava da je veoma zahvalan Zoranovoj porodici, zbog koje mu je omogućeno da nastavi da se bori za zdrav život.

Dr Nataša Petrović Važnost odluke



Doktorka Urgentnog centra Nataša Petrović igrom slučaja bila je te iste večeri na utakmici, videla je da je momku pozlilo i da ga izvoze iz hale.

- Sutradan sam na poslu saznala da je momak imao izliv krvi u mozak, i to najozbiljnijeg stepena. Nažalost, posle nekoliko dana potvrđena je moždana smrt. Lekari su razgovarali s roditeljima, oni su odlučili da doniraju organe, što je jezivo teška odluka i samo pokazuje plemenitost porodice koja shvata važnost takve odluke - priča dr Petrović za Kurir.



Doktori su pozvali primaoce i odrađene su dve transplantacije bubrega i jedna jetre.



Za koga navijaš?



- Nakon nekoliko dana pričala sam s Dušanom i pitala ga za koga navija, on je odgovorio: „Za Zvezdu, čak sam bio na utakmici protiv CSKA pre nego što ste me pozvali na transplantaciju.“ Samo što nisam zaplakala, to je bilo toliko dirljivo. Odmah sam povezala da su svi akteri ove priče bili te večeri u Areni. Život nas je sakupio u istom trenutku i ponovo spojio nakon nekoliko dana - zaključuje Petrovićeva.



Život tako namestio

DUŠAN JE SADA DOBRO



Dr Nataša Petrović navodi da je s liste čekanja na transplantaciju Dušan bio u najgorem stanju.

- Tako je sve život namestio. Dušan je sada dobro, bio je u petak na prvoj kontroli i dobro se oporavlja. Sve ide kako treba. Priroda njegove bolesti je takva da je problem bio u samoj jetri - ističe ona.

