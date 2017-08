(VIDEO) MEJVEDER NOKAUTIRAO MEKGREGORA: Sudije prekinule meč stoleća u 10. rundi, borci podelili nekoliko stotina miliona evra

¡Zapatero a sus zapatos! Floyd Mayweather venció a Conor McGregor con un nocaut técnico en el 10mo round y así consiguió su victoria número 50 esta noche. ¿Que te pareció el combate?. •••••••••••••••••••• Still undefeated! Floyd Mayweather defeats Conor McGregor with a TKO in the 10th round. Your thoughts on the fight?.

