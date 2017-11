ANKETA: Šta očekujete od rukometašica na Svetskom prvenstvu?

Najbolje srpske rukometašice učestvovaće na Svetskom prvenstvu koje će se održati od 1. do 17. decembra u Nemačkoj.

Najbolje srpske rukometašice nalaze se u grupi D u Lajpcigu, a prvi meč izabranice selektora Ljubomira Obradovića odigraće sa selekcijom Kine drugog decembra (15.30).



Dan kasnije, Srpkinje će odmeriti snage sa Kamerunom (14.00), a pravi izazovi stižu od petog decembra kada je zakazan duel sa domaćinom - Nemačkom u 18 časova.



Poslednja dva meča u preliminarnoj fazi, Srbija će odigrati u terminu od 20.30. Šestog decembra protivnik će biti selekcija Holandije, a dva dana kasnije, Južna Koreja.



Četiri najbolje selekcije iz grupe D izboriće plasman u osminu finala, koja će se od 10. decembra igrati u Magdeburgu (grupe C i D), odnosno Lajpcigu (grupa A i B), sve do finalnog vikenda u Hamburgu (od 15. do 17. decembra).

Šta očekujete od rukometašica na Svetskom prvenstvu?

kurir.rs / kurir sport

foto: RSS

Kurir

Autor: Kurir