NEMA ŠAKE, ALI PUCA ZA MEDALJU: Strelac Zdravko Savanović najbolji sportista Loznice

Strelac Zdravko Savanović proglašen je za najboljeg sportistu Loznice u 2016. To ne bi bila posebna vest da se ovaj hrabri čovek ne takmiči uprkos činjenici da nema obe šake i desno oko.



Međutim, za Lozničanina čelične volje ne postoji reč nemoguće. Nesreća koja ga je zadesila kao vojnika JNA, kada je imao nepunu 21 godinu, nije ga slomila, nastavio je dalje uporno i hrabro i danas živi punim plućima, bez obzira na poteškoće.

Bronza u Svetskom kupu



Prošle godine je u disciplini vazdušna puška ležeći stav R5 osvojio bronzanu medalju na Svetskom kupu u Fort Beningu u SAD, što mu je omogućilo da kao član naše reprezentacije ode na Paraolimpijske igre u Rio de Žaneiro. Tamo mu je izmakla medalja, ali je rešen da je nanišani za tri godine i već je počeo pripreme za Tokio 2020.

- Posle nesreće sam se dve godine oporavljao, ali sam od prvog dana bio rešen da, bez obzira na težinu situacije, krenem dalje i uspem. Nije bilo lako, ali sam rešio da se osamostalim i da ne odustanem. Bio sam svestan da više neću moći da se bavim bodi-bildingom i atletikom kao pre nesreće, da neću raditi kao zavarivač, ali sam voleo streljaštvo i našao način da se posvetim sportu koji mi je doneo mnogo toga lepog. Zahvaljujući streljaštvu proputovao sam pola Evrope i stigao do Južne Amerike - kaže Zdravko i objašnjava:



Iznenadio sam sebe



- Najvažnije je da se čovek ne preda, bez obzira na to šta ga snađe, da ne klone duhom, da ne kaže: „To ne mogu, to je nemoguće“, već da gura dalje. Onda iznenadiš samog sebe i pomeraš granice. U odnosu na nekog ko ima obe šake usporeniji sam 50 odsto, ali ono što sam radio nekada, mogu i danas, samo sporije - priča Zdravko, koji koristi mobilni telefon, fotografiše, piše, vozi automobil sa uobičajenim komandama i radi gotovo sve kao i ostali ljudi koji imaju obe šake.

Svestran

OPUŠTA SE UZ ČITANJE



Gotovo svakog dana je u streljani, gde trenira, ali i vodi streljački klub Sokolovi, koji je osnovao pre nekoliko godina da bi pomogao mladima koji vole ovaj sport. Paraolimpijac kaže da tu neće stati jer ga već ove godine očekuju nova takmičenja.

- Mnogo mi znači što sam izabran za najboljeg sportistu Loznice. To mi je velika čast, priznanje i podsticaj da još više treniram i opravdam njihov izbor - kaže čovek koji u slobodno vreme mnogo čita u svojoj kući u lozničkom selu Runjani.

Šeststo krugova

SUVLASNIK SVETSKOG REKORDA



Zdravku jedino smeta nerazumevanje na koje često nailazi, ali ističe da nema predaje. To je i dokazao. Pre 17 godina počeo je kao rekreativac da trenira streljaštvo. Kandidat za reprezentaciju postao je 2008. i počeo da ređa uspehe. U njegovoj kolekciji do sada je više od 70 medalja, a 2010. je bio suvlasnik svetskog rekorda, kada je od mogućih 600 pogodio svih 600 krugova.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Tihomir Ilić