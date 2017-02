RUKOMETAŠICA STAJE NA LUDI KAMEN: Ceca Kitić se udaje za 23 godine mlađeg kontroverznog biznismena?

Svetlana Kitić će u junu napuniti 57 godina. Bosanski mediji preneli su informaciju da je Dejan Vuković 23 godine mlađi od slavne rukometašice.



Vuković za sebe tvrdi da je kontroverzni biznismen iz Istočnog Sarajeva, a bio je ranjen krajem 2008. godine. On je prema pisanju bosanskih medija proveo nekoliko godina u zatvoru zbog krađe automobila, a iza rešetaka smršao je 140 kilograma.



Vuković kaže da se smirio posle izdržavanje zatvorske kazne, a tvrdi da je upoznao ljubav svog života.



"U vezi smo 43 dana, a Boga mi ženiću je", rekao je Vuković za Dnevni avaz.



Tragom ove informacije pozvali smo Svetlanu, a na njen telefon se javio Super Beba.



"Povodom čega vam treba Ceca?" upitao je, a kada smo mu odgovorili, nastavio je:



"Pa ja sam taj za koga se udaje. Napišite da kontroverzni biznismen iz Istočnog Sarajeva staje na ludi kamen!".



Potom telefon dao Ceci, koja je ostala nedorečena.



"Ja se ne udajem, ali on staje na ludi kamen", rekla je ona i prekinula vezu.



Ako se Ceca Kitić zaista uda za Vukovića, to će joj biti peti brak. Prvi put se udala za fudbalera Blaža Sliškovića. Drugi je bio rukometaš Dragan Dašić. Potom se udala za kulturologa Gorana Bogunovića. Posljednji suprug Kitićeve je bio pravnik Milan Magić. Ceca Kitić ima dve ćerke i sina.



Svetlana Kitić je najveću slavu stekla u Radničkom iz Beograda. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojila je zlato na OI 1984. i srebro na OI 1980, kao i srebro na SP 1990.



Ona je 2010. od strane IHF proglašena za najbolju rukometašicu sveta svih vremena.





