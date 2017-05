SLAVNA SPORTISTKINJA ŠOKIRALA SVET Margaret Kort otvorila dušu: Tenis je pun lezbijki

Legendarna australijska teniserka Margaret Kort izjavila je danas da je "tenis pun lezbijki".



Margaret Kort, osvajačica 24 grend slem titule, a sada hrišćanski pastor, nedavno je rekla da se protivi istopolnim brakovima, a da su transrodna deca "delo đavola".









"Kada sam ja igrala tenis, bilo je samo nekoliko lezbijki. Ali, tih nekoliko je vodilo mlade teniserke na zabave i druge stvari. Ono što imate u samom vrhu, to ćete dobiti i u celom tom sportu", rekla je 74-godišnja Kortova, preneli su britanski mediji.



Zbog njenih izjava pojavio se predlog, pre svih od grend slem šampionki Martine Navratilove i Bili Džin King, da se preimenuje teren na Australijan openu u Melburnu, koji je 2003. godine dobio ime po Margaret Kort.



Teniski savez Australije je početkom nedelje to odbio, ogradio se i rekao da su izjave i mišljenje Margaret Kort njene privatne stvari.



Australijska teniserka Sem Stosur juče je nagovestila da bi igrači sledeće godine mogli da odbiju da igraju na terenu "Margaret Kort".



Prvi teniser sveta Britanac Endi Mari rekao je juče u Parizu na Rolan Garosu da se nada da će to pitanje biti rešeno mnogo pre početka Australijan opena, sredinom januara.