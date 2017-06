(VIDEO) NOLE SE UPISAO U BESMRTNE! Na današnji dan Đoković osvojio Rolan Garos i kompletirao 4 Gren slema

Na današnji dan 2016. godine najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je Rolan Garos i tako kompletirao sve četiri Gren slem titule.

Srbin je u finalu Grend slema na šljaci u Parizu savladao Endija Mareja sa 3:1, po setovima 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.



Đoković je time stekao vlasništvo nad sva četiri Grend slema, pošto je 2016. godine osvojio titule i na Vimbldonu, US Openu i Australijan Openu. Osvajanjem turnira u Parizu Đoković je u vitrine uneo 12. Gren slem trofej.



Ovo je bila i 28. uzastopna pobeda Đokovića na Grend slem turnirima, što je rekord u svetu tenisa.



On je do titule na stadionu "Filip Šatrije" došao posle preokreta u velikom stilu, pobedivši tada svetskog broja 2 dominantnom igrom nakon gubitka prvog seta i tri sata igre.

Na trofej u Parizu Nole je najduže čekao. Ređala su se finala i za dlaku izmicala pobeda.

Pa se tako pamte i ovacije koje je doživeo 2015. godine kada je u finalu izgubio od Stena Vavrinke, a prilikom dodele nagrada ceo stadion mu je skandirao nekoliko minuta.

kurir.rs / kurir sport

foto: Fonet AP