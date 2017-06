NOVAK ODRAO KROKODILA Lakost: Đoković je skup, ali smo dobili više od igrača!

Direktor kompanije Lakost Tjeri Guber izjavio je da je novi ambasador ovog brenda Novak Đoković izuzetno skup, ali vrlo dragocen.

Lakost je pred početak Rolan Garosa postao novi sponzor Đokoviću. Ugovor je i dalje pod velom tajne, a spekuliše se da je u pitanju velika suma novca i da važi za jedan od najskupjih ugovora u istoriji 'belog sporta'.

"To je bio važan potez, on je važan ambasador. Oko godinu dana radimo na ovom projektu. On je neprocenjiv. Skup je, ali smo dobili više od igrača, čoveka čije su vrednosti slične našim, na terenu i van njega. Ima fondaciju koja brine o deci, uvek je dostupan, nije arogantan van terena, dok je na terenu kao lav u kavezu, ali mnogo bolji", rekao je Guber.

Dolazak Novaka Đokovića među 'krokodile' zabrinuo je ostala zaštitna lica koja imaju ugovor sa ovom kompanijom.

"Nadam sa da je u budžetu ostalo nešto novca i za ostale igrače. Đoković mi nije omiljen igrač kao Rafael Nadal, ali mi je drago što je kompanija dovela čoveka kao što je on. Kada sam ga srela rekla sam mu: 'Dobrodošao u porodicu'", našalila se francuska teniserka Aliz Korne.

