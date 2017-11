BOGDAN OBRADOVIĆ NAPAO TENISKI SAVEZ: TSS slabo radi i pogrešno troši!

- Nimalo nisam zadovoljan radom Teniskog saveza, jer smo od četiri i po hiljade registrovanih igrača pali na 1.700 ili 1.800, što je katastrofalno, i to je najgori rezultat do sada - kazao je Obradović za B92.



On je dodao da država savezu daje milione, ali da se uprkos tome dug uvećava.

- Savezu stižu ogromna sredstva, nekih sedam-osam miliona godišnje. To su veoma veliki doprinosi, s kojima se očigledno pogrešno radi i pogrešno se usmerava. Zašto je tako, ja to ne znam. Deo države koji se zove TSS ne radi dobro. Dug koji je napravila prethodna ekipa od 1.300.000 evra nasledila je ova, koja ga je uvećala za nekih 50.000 evra - otkrio je on.



