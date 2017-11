(VIDEO) NASTAVAK STRAVIČNE JELENINE ISPOVESTI: Satima sam stajala gola nasred sobe! Ali najviše me je bolelo ono šta je MAMA radila

"Mama se skoro nikada nije mešala niti je pokušavala da spreči da me bije. Jednom je samo, jedva čujnim glasom, rekla: 'Molim te, prestani'. On joj je odgovorio: 'Umukni i odj"...

Jelena razume takav majčin stav.

"Za nju je tortura normalna. I ona je bila zlostavljana, i emocionalno i psihički, a i nju je tukao. Nikada se nije mešala šta god da mi je radio", objasnila je Jelena Dokić.

Teniserki su naročito duboko u sećanju urezane batine dobijene u Torontu posle poraza od Končite Martinez.

"Drao se na mene i prebio me kaišem u kupatilu. Vukao me je za uši, pljuvao me, a onda terao da satima gola stojim nasred hotelske sobe. Moja majka je nemo sve to gledala", dodaje Jelena.

"Ona nije imala sopstveno mišljenje, potčinjavala mu se, uvek zauzimala njegovu stranu. Nije smela da priča o tenisu sa mnom i nikad mi nije poželela sreću pred meč. Iako je moja majka redovno bila zlostavljana, to nije bilo istog stepena kao kod mene. Nju bi ošamario, a mene premlatio".

Prema Jeleninoj tvrdnji, kada je 2002. napustila roditeljsku kuću, i majka je počela da se odnosi prema njoj kao i otac. Za sve je krivila Tina Brkića, sa kojim je njena ćerka bila u vezi i tada, a i sada.

"Tražila sam od majke da 2002. zajedno pobegnemo. Čak smo pravile i plan kako to da uradimo. Sve to je bila nada bez nade. Moja majka nije imala hrabrosti jer ju je moj tata naterao da se oseća bezvrednim ljudskim bićem koje ne može da živi bez njega".

Jelena tvrdi da su i majci jedino pare bile važne.

"Jednom je došla da im prepišem kuću na Floridi. Njeno bezizražajno lice govorilo mi je da ne razume razlog zbog kog sam otišla od kuće. Skupila je papire hladna i ljuta. Nisam videla ljubav u njenim očima i to je zaista bolelo", sa tugom konstatuje Jelena.

