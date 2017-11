JELENA DOKIĆ: Ne kajem se što sam otkrila sve gadosti mog oca

Bivša teniserka Jelena Dokić šokirala je svet navodima u svojoj autobiografiji „Nesalomiva“, u kojoj je priznala da ju je otac Damir brutalno tukao i kažnjavao.



Jelena priznaje da nije očekivala da će knjiga izazvati toliku pažnju, a gotovo da ne postoji medij na planeti koji nije preneo njenu potresnu priču.

- Znala sam da radim nešto veliko, ali nisam očekivala ovakve reakcije. Drago mi je kad vidim svu tu podršku i ne kajem se što sam sve iznela u javnost - rekla je Jelena za Gardijan i dodala:

- Ljudi me jednostavno nisu shvatali, morala sam da pokrivam sve očeve incidente u javnosti iako sam bila drugačija. Mediji su se šalili s tim što je radio, a bio je agresivan, pijan, zastrašujući... Nikada se niko nije upitao koliko daleko može da ide i šta još može da uradi.

Nekada četvrta teniserka sveta priznaje da joj nije bilo svejedno dok je pisala o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Teško joj pada što niko iz porodice nije hteo da joj pomogne:

- Ne mislim da su svi znali, ali je definitivno bilo onih koji su bili upoznati s tim. Ne želim da ih imenujem, ali će se oni prepoznati. Da sam bila na njihovom mestu, sigurno bih se zapitala šta se to dešava.

Istina na videlo

NEKA SVI ZNAJU ŠTA MI JE OTAC RADIO!



Dokićeva nije sigurna da li će njen otac pročitati knjigu, ali je sigurna u jednu stvar:

- Ako to bude uradio, znam da nimalo neće biti srećan. Ali na kraju, moj glas treba da se čuje i ako on s nečim treba da se suoči jeste da ljudi saznaju kakav je bio i šta je radio. Jer ja sam bila u tom užasu i nije ovo priča o njemu, nego je mnogo šira.

Zid ćutanja

NIKO ME NIJE PITAO KAKO MI JE



Jelena je knjigu nazvala „Nesalomiva“, ali priznaje da je zapravo bila na ivici potpunog kraha:

- Ljudi misle da možeš da se otarasiš posledica maltretiranja, ali ne ide to tako. Borila sam se sa užasnom depresijom, bila sam na ivici samoubistva. Knjiga se zove „Nesalomiva“, ali on me je na kraju umalo slomio. Samo mi je trebalo nekoliko reči utehe, da me neko pita kako mi je, ali nikoga nije bilo.

