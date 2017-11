DOKIĆEVA O TERORU KOJI JE TRPELA KAO TINEJDŽERKA: Ovo su novi jezivi detalji torture Jeleninog oca siledžije

The cover of the Sunday Mail in Queensland!!! Go out and get a copy if you want to get a glimpse into my book 'unbreakable' which is out tomorrow.📚📚📚📚📚#my #book #inspiration #motivation #press #media #cover #survivor #courage #fighter #tennis #sport #australia #brisbane #queensland #girl #women #woman #strong #picoftheday #photooftheday #instagood #instadaily #instalike #instafollow #followme #love #peace #happiness #happy

A post shared by JELENA DOKIC 🇦🇺 (@dokic_jelena) on Nov 11, 2017 at 4:50pm PST