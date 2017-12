JELENA I NOVAK ĐOKOVIĆ OTKRIVAJU ZA GLOSSY: Svi detalji krštenja mališana u Beogradu

Prvi reket Srbije Novak Đoković i njegova supruga Jelena odlučili su da svoje naslednike, trogodišnjeg sina Stefana i tromesečnu ćerku Taru, krste sledeće godine u Sabornoj crkvi. Želja roditelja bila je da svoju decu krste u Beogradu, a o tome su već razgovarali sa starešinom zadužbine Miloša Obrenovića u srpskoj prestonici.

Nedavno, kada su Đokovići bili domaćini krsne slave Sveti arhangel Mihailo, upravo u Sabornoj crkvi, iskoristili su priliku da sa sveštenikom porazgovaraju i o ovoj temi. Kako zbog obaveza tenisera i njegove supruge nije bilo moguće da se taj čin obavi do kraja ove ili početkom sledeće godine, krštenje Stefana i male Tare dogodiće se iduće godine.

Odmah po rođenju starijeg naslednika, spekulisalo se o tome da je Novakova želja da on pristupi pravoslavnoj veri u manastiru Gračanica po svim običajima jer ga to mesto vezuje za rodno Kosovo. S obzirom na to da je Nole u tom periodu bio na vrhu svetskog tenisa, obaveze mu nisu dozvoljavale da se temeljno posveti organizaciji krštenja.

Jelena i on su shvatili da je sada idealan period da ovu pauzu u karijeri iskoriste kako bi obavili ovaj svečani čin. Inače, kada su oktobra 2014. godine prvi put osetili čari roditeljstva, sportista i njegova izabranica nisu krili svoju sreću.

- Stefan je nešto najbolje što se Jeleni i meni ikad dogodilo. Možda zvuči kao kliše, ali je istina. Porodica je nešto najvrednije što možete da steknete u životu. Ti bliski ljudi i trenuci provedeni s njima oblikuju našu ličnost i ulivaju nam mir i ljubav - rekao je Novak sredinom prošle godine.

Pre nepuna tri meseca, Jelena i Nole dobili su i ćerkicu kojoj su odlučili da daju ime Tara. Ponosni roditelji nedavno su prvi put doveli svoju naslednicu u Srbiju kako bi sa teniserovim roditeljima proslavili krsnu slavu.

